Se llevó a cabo la presentación del recorrido del Tour de Francia 2020. Razón por la cual, desde ya, los expertos en la materia se la juegan por quiénes serán los grandes favoritos al título. Allí, como era de esperarse, pica en punta Chris Froome.

El británico cree en sus opciones de optar a un quinto Tour al frente del equipo Ineos. Eso sí, compartiría filas con dos compañeros que también saben lo que es celebrar en el país galo. Se trata de su compatriota Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal.

Lo cierto es que, en pleno proceso de recuperación de la fuerte lesión, Froome reapareció durante la presentación del Tour 2020. En dicho evento se le vio confiado en que se restablecerá para afrontar su carrera predilecta.

"Los médicos me han dicho que es posible. Eso me ha dado motivación para volver. Sé que no será fácil, pero voy a darlo todo para conseguirlo. Tengo cuatro victorias en el Tour, no quiero pararme ahora"

De igual manera, aseguró que toda su voluntad se concentra en la recuperación y que, si llega a tiempo, será el momento de decidir quién liderará el equipo en la ronda gala.

"Tenemos un equipo increíble, una reserva de jugadores entre la que elegir muy amplia. No hemos decidido nada para el Tour por ahora. Voy a tratar de recuperarme antes de hablar de quien será el líder. Pero estoy en la buena dirección, soy optimista"

