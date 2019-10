El importante anuncio de Roger Federer a pocas semanas de su partido en Bogotá

Uno de los eventos del año en Bogotá tiene como protagonista a Roger Federer. Después de varios años, el suizo regresa a Colombia para ofrecer otra exhibición. Dicho partido se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en el Movistar Arena. Allí, enfrentará al alemán, Alexander Zverev ante miles de aficionados.

Sin embargo, previo al compromiso, 'su majestad' continúa disputando otros torneos. Asimismo, es blanco de nuevas noticias. Y es que en las últimas horas, Roger Federer confirmó que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta será su quinta presencia en una cita olímpica. Así lo expresó el propio tenista.

"Durante los últimos meses, he estado debatiendo con mi equipo qué debería hacer en el verano de 2020 entre el final de Wimbledon y el inicio del US Open y, finalmente, lo que mi corazón me ha dictado es que participe en los Juegos Olímpicos de Tokio"

El suizo ya ganó la medalla de oro en dobles, junto con su compatriota Stan Wawrinka en Pekín 2008 y la de plata en individuales en 2012, en Londres, cuando cedió ante el británico Andy Murray en el All England Club en el último partido del torneo. Además, participó en Sidney 2000 y Atenas 2004.

El jugador de Basilea no juega por Suiza desde la eliminatoria de Copa Davis por la permanencia en 2015. La competición de tenis de los JJ.OO. de Tokio se disputará desde el 25 de julio al 2 de agosto, sobre superficie dura y espera conseguir su primer oro en individuales.

