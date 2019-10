A Carlos Queiroz se le vio como pocas veces se le ve. Desencajado, alegando luego de la patada que recibió Juan Guillermo Cuadrado, que debió ser penalti. Esa fue la jugada que pudo haber cambiado el partido frente a Chile.

Sin embargo, aunque el juez Gerson Barceló de Gibraltar tuvo una actuación olvidable, el DT no lo puso en la palestra pública. Más frío, al acabar el partido, el DT de la Selección Colombia 'perdonó' al silbante.

¿A quién le echó la culpa Queiroz del mal arbitraje en el Colombia vs. Chile?

Fiel a su estilo, en el que no habla de los árbitros, Queiroz pasó la página. No obstante, aseguró que la dificultad que tuvo el juez no fue solo culpa de él, sino de un rival como Chile que detiene el juego con frecuencia.

"No me gusta hablar de los árbitros. Ya paso, fue solo un partido. Pienso que fue un penal claro, pero cuando tienes un equipo que para tanto el partido…", fue lo que aseguró Queiroz en rueda de prensa.

Además de la patada de Guillermo Maripán a Cuadrado, el árbitro obvió una falta de Arturo Vidal a Yairo Moreno que pudo terminar en lesión.

Por último, el DT valoró que la postura defensiva de Chile se debió a virtudes de la tricolor en ataque.

