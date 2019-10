¡Prendió las alarmas! Carlos Queiroz reveló la lesión de Duván Zapata

Balance poco positivo para la Selección Colombia en su primer amistoso de la fecha Fifa de octubre. En primera instancia, el nivel futbolístico del combinado patrio no convenció. De hecho, las críticas continúan. Además, el planteamiento de Carlos Queiroz generó más dudas que certezas. Sin embargo, lo más preocupante fue lo acontecido con Duván Zapata.

Cuando transcurría el minuto 19 de la parte inicial, la Tricolor generó una de las primeras ocasiones de peligro por intermedio del hombre del Atalanta, quien desbordó por la banda izquierda, aguantó la marca del rival y desenfundó un potente remate, que controló el guardameta, Claudio Bravo. No obstante, posterior al remate, sufrió una pequeña molestia.

El atacante no pudo continuar. Razón por la cual el director técnico no dudó un segundo en reemplazarlo con Alfredo Morelos. Eso sí, las especulaciones giraron en torno a la gravedad de la lesión. Por eso, con el objetivo de terminar con las dudas, Carlos Queiroz explicó, en rueda de prensa, qué sucedió, prendiendo las alarmas.

“Duván sufrió un tirón en el aductor. Aún no se puede hablar de la gravedad, pero en un partido que no es oficial, no se puede arriesgar y lo más sensato era que saliera entonces hay que esperar. El pronóstico no es positivo”

