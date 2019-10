¡Se vale soñar! La promesa de Anthony Zambrano que ilusiona a toda Colombia

El subcampeón mundial de los 400 metros planos, Anthony Zambrano, afirmó que la medalla de plata que ganó la semana pasada en Doha le sabe a oro. Y es que los sacrificios que tuvo que hacer para lograrla fueron muchos. Así lo expresó en una rueda de prensa.

"Esta vez me traje la de plata, que me sabe a oro. Estar guardado dos años por una lesión, salir y hacer esto, para mí me sabe a oro"

Para el atleta de 21 años, el recibimiento en Colombia lo hace sentir como si fuera una estrella de la magnitud de Caterine Ibargüen, campeona olímpica del salto triple y medalla de bronce en los mismos Mundiales de Doha.

El corredor, que consiguió una medalla en pista para Colombia por primera vez desde que en Tokio 1991, Ximena Restrepo obtuvo el bronce en esta misma disciplina, también destacó lo hecho por el equipo de 4×400 que completan Jhon Alejandro Perlaza, Diego Palomeque y Jhon Alexander Solis.

"La verdad que fue un reto para nosotros. Un reto para mí porque di lo mejor que pude, ya que tenía tres competencias. Eso sí, el cuarto puesto nos dejó un sinsabor"

Sin embargo, sus declaraciones más llamativas llegaron sobre el final. Allí, se atrevió a realizar una promesa bastante contundente, haciendo referencia a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Se los digo hoy: vamos a ser medallistas olímpicos (en relevos). Vamos a traer una medalla de Tokio, vamos a mejorar"

