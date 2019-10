Nairo Quintana les respondió a quienes creen que su mejor época ya pasó y lo critican

Sin lugar a dudas, uno de los mejores deportistas en la historia de Colombia es Nairo Quintana. El boyacense ha dejado en alto el nombre del país en repetidas ocasiones. Basta con recordar el Giro de Italia que ganó en 2014, La Vuelta a España de 2016 y los tres podios (2013, 2015 y 2016) conseguidos en el Tour de Francia.

Infortunadamente, en los últimos años, los resultados no han sido los mejores. Y es que ni en 2018 ni en 2019 obtuvo títulos. Eso sí, fue segundo en el Tour Colombia, Volta a Cataluña y París-Niza. Además, siempre finalizó en el Top 10 tanto del Tour como de La Vuelta.

Sin embargo, algunos se han atrevido a criticar su rendimiento, argumentando que no es el mismo de antes y que no podrá conseguir el anhelado maillot amarillo del Tour. Razón por la cual, en entrevista para MARCA Plus, el boyacense no se guardó nada y le respondió a quienes piensan eso.

“Aún me siento con fuerzas e ilusión de hacer cosas bonitas. Queda mucho Nairo”

Recordemos que el colombiano protagonizó uno de los movimientos más importantes del reciente mercado de pases en el ciclismo. A partir del 2020 correrá con el Arkea.

