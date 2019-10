Queiroz reveló la verdad sobre la supuesta petición de James de no ser llamado a la Selección

Llega una nueva fecha Fifa y la Selección Colombia se prepara para afrontar los amistosos con total seriedad. Razón por la cual, Carlos Queiroz no se guardó nada y aclaró varios puntos en la rueda de prensa previa al partido frente a Chile, que se disputará el próximo sábado 12 de octubre en España.

Una de las grandes ausencias en la convocatoria es James Rodríguez. Por eso las especulaciones no se hicieron esperar. De hecho, desde territorio español, el periodista Edu Aguirre, en una emisión del programa ‘El Chiringuito’, reveló que James le solicitó a Queiroz no ser convocado a la Tricolor, con el objetivo de seguir peleando por un puesto en el Real Madrid.

Después de conocerse dicha información, las opiniones aparecieron. Sin embargo, todo se aclaró y los rumores llegaron a su fin. El director técnico del combinado patrio dio a conocer la verdad de lo que aconteció con el mediocampista cucuteño y si la versión de Aguirre fue o no cierta.

"No me parece que salgan rumores de un país y en Colombia se los crean. Las decisiones que tomo son porque las pensé muy bien. No sólo estoy yo, también hay un cuerpo técnico que me aconseja. Nunca me canso de hablar con ellos, tampoco con los jugadores ni con los médicos. No es verdad que James no esté porque me lo haya pedido. Nunca en mi vida me pasó que un jugador me pida no estar"

