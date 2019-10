¿James y Falcao tienen beneficios? Queiroz aclaró la polémica y explicó por qué no los convocó

Sin lugar a dudas, las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia fueron James Rodríguez y Radamel Falcao García. Razón por la cual, las especulaciones no se hicieron esperar. De hecho, algunos se atrevieron a especular con posibles beneficios y ayudas por ser referentes.

Según algunos, el cucuteño no había sido convocado por petición del propio futbolista, quien, supuestamente, prefería quedarse en el Real Madrid ganándose un lugar. Dicha información fue desmentida por el propio estratega de la escuadra cafetera. Asimismo, argumentaban que Falcao no fue tenido en cuenta porque se está adaptando al Galatasaray.

Por eso, en la rueda de prensa previa al partido contra Chile, Carlos Queiroz se refirió al tema. Eso sí, en primera instancia no quiso abordar el tema y evitó hablar tanto del mediocampista como del atacante.

"Después de dar la convocatoria, salieron muchas especulaciones, pero no hay que confundir éstas con la realidad. James y Falcao son muy importantes en la Selección, pero no me gusta hablar de jugadores que no están en la concentración. Para yo hablar de un jugador que no está en la convocatoria, primero debo hacerlo del que sí está"

No obstante, sobre le final de sus declaraciones y ante la insistencia de los periodistas, el entrenador reveló la verdad sobre el caso de ambos jugadores. Allí, dejó claro que no se debía a ninguna clase de beneficios.

“Fue mi decisión (táctica) no convocar a James y Falcao, no hay acuerdos ni compromisos”

