Continúa la controversia. Después de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile y Argelia, las reacciones y opiniones no se hicieron esperar. Las ausencias de James Rodríguez y Radamel Falcao García encendieron la polémica.

Las especulaciones en torno al tema fueron muchas. De hecho, se habló sobre un supuesto acuerdo entre James Rodríguez y Carlos Queiroz para no ser convocado y centrarse en el Real Madrid. Asimismo, se rumoró con que la no presencia de ‘el Tigre’ era para facilitarle su adaptación al Galatasaray.

Razón por la cual, el director técnico de la Tricolor aclaró la situación y se refirió en torno al no llamado del mediocampista. Allí, expresó que nunca hubo acuerdo de nada y que solo era por una decisión táctica. Dichas declaraciones no cayeron del todo bien y las críticas no se hicieron esperar.

A través de las redes sociales, específicamente, en sus cuentas de Twitter, algunos se pronunciaron. Eso sí, las respuestas más llamativas fueron las de Eduardo Luis López y Gabriel Meluk. Ambos arremetieron contra Carlos Queiroz y argumentaron que sus respuestas no eran convincentes y no tenía sentido dejar afuera al mejor futbolista colombiano.

Entonces el profe Queiroz pretende que creamos que no llamó al mejor mediocampista que tenemos hoy por hoy, que es titular indiscutible de la selección, solo por decisión técnica y táctica? Disculpen, no me la creo. Eso sí, cada quien se traga el sapo que quiere. Saludos a todos. — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) October 8, 2019

¡Plop! ¡Recontraplop! Carreta eso de que James pidió no venir para quedarse a pelear puesto en el Real Madrid. Queiroz no puede decir que James no está porque Valderrama no está. Lo que dice parece una burla. ¡Estamos habando del mejor jugador de Colombia HOY! ¡RECONTRAPLOP! — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) October 8, 2019

