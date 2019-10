Confirman disgusto Zidane-James: no será titular ante el Granada

Cuando el río suena, piedras trae. Aunque algunos querían ocultar cierto corto circuito entre Zinedine Zidane y James Rodríguez, los hechos demuestran que algo pasa y aún no tiene solución.

Luego del ninguneo de Zizzou al colombiano en la Champions League, donde no fue ni convocado, James parece no contar tampoco en La Liga. Así lo manifestó Edu Aguirre, periodista del El Chiringuito y amigo personal de Rodríguez.

"Por como va la semana, creo que James no va a ser titular ante el Granada", afirmó Aguirre en el programa que conduce Josep Pedrerol.

¡Confirman disgusto entre Zidane y James!

El cronista admitió ser uno de los que pensaba que no había gato encerrado en las decisiones de Zidane, pero ahora cree lo contrario. James Rodríguez solo ha jugado 21 minutos en los últimos tres partidos, ante Osasuna, Atlético de Madrid y Brujas de Bélgica. De hecho, en el último ni siquiera fue convocado.

La decisión de Zidane fue criticada por los panelistas del programa, quienes coinciden en que James es uno de los mejores en lo que va de la temporada del Real Madrid. Quien apunta a ser titular en el Santiago Bernabéu será Isco Alarcón.

Zidane aseguró que James, al igual que Gareth Bale, arrastra molestias musculares. Sin embargo, Aguirre desmintió esto.

Real Madrid y Granada se medirán el sábado por la mañana, hora colombiana. Ambos equipos llegan como primero y segundo del campeonato, por lo que no es un partido más. Se espera que James esté al menos en el banco, aunque con Zidane nunca se sabe.

También le puede interesar: