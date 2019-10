¡Partidazo de Cuadrado! Juventus renació en la Champions con una contundente goleada

Nueva prueba para los dirigidos por Maurizio Sarri. En medio de las duras críticas contra el equipo por su irregular rendimiento, la Vecchia Signora tenía la oportunidad perfecta para reivindicarse. Y es que la Champions League siempre será un excelente torneo para demostrarle a su hinchada y al continente europeo que son favoritos y pisan fuerte. (Encuentre más abajo el video de los goles de Juventus VS Bayer Leverkusen por la fecha 2 de la Champions League 2019/20)

Desde el pitazo inicial, los locales saltaron a la cancha con la intención de abrir el marcador. Sin embargo, el conjunto alemán planteó un partido, netamente, defensivo. Así lo reflejó la línea de cinco en el fondo. Razón por la cual, Juventus se vio en la obligación de cambiar su esquema y apelar al dominio de balón, tomando las riendas del encuentro. Eso sí, la defensa rival parecía impenetrable.

Fue así como, hasta el minuto 17, llegó la primera alegría de la noche de la manera más inesperada. Un pelotazo largo de Juan Guillermo Cuadrado, que por intentar cortar terminó en un mal rechazó de Jonathan Tah, lo aprovechó Gonzalo Higuaín. El argentino controló de gran manera, aguantó la marca y sacó un potente remate imposible de atajar para el guardameta, Lukáš Hrádecký, anotando el 1-0 parcial.

En la segunda mitad, el panorama no cambió y la Vecchia Signora continuó con su poderío ofensivo y Bayer Leverkusen, sin la posibilidad de salir del asedio. Prueba de ello fue que, a los 61 minutos, Federico Bernardeschi amplió la diferencia para el 2-0. Pero la victoria no sería lo mismo sin la presencia de Cristiano Ronaldo, quien se reportó para el 3-0 definitivo.

Capítulo aparte para el cafetero. Cuadrado jugó en una posición poco habitual en la Selección Colombia, pero que se volvió costumbre en Italia. El estratega lo ubicó como lateral derecho y cumplió a cabalidad su función. En materia defensiva fue ordenado tácticamente y, cada vez que pudo, salió al ataque. Eso sí, nunca descuidó su posición, demostrando que la Juventus no se equivocó en dejarlo.

Cristiano’s set a new record; scoring against 33 different teams in the CL.

127 goals. GOAT. pic.twitter.com/D3AvPZq1QY

— Baran (@RonaIdoEdition) October 1, 2019