Anécdotas en la Selección Colombia hay de todo tipo. Algunas salen a la luz, mientras que otras no. Asimismo, algunas demoran en saberse, pero se saben.

Es el caso de una que señala a un jugador que le robaba pertenencias a sus compañeros de la Selección Colombia durante la década de los 90. El futbolista volvió a ser citado luego de que se hiciera viral el caso de Kasper Dolberg, futbolista del Niza, al que le robaron un reloj de 70.000 euros en el vestuario del club francés.

También le puede interesar:

Abordando la noticia, Carlos Antonio Vélez recordó en el programa Planeta Fútbol la ocasión en la que un jugador de la Tricolor robó a varios compañeros, hasta que lo pillaron.

El jugador de la selección Colombia que robaba cosas a compañero de la Tricolor

En cierto momento, durante la época de Francisco Maturana en los años 90, comenzaron a perderse las cosas mientras la Selección realizaba un viaje por Estados Unidos. Atendiendo la situación, 'Pacho' le puso una trampa junto a René Higuita y otro futbolista, con el ánimo de que cayera.

Todo ocurrió en el hotel Omni de Miami, hoy uno de los Marriot de la ciudad de la Florida. Allí, 'el ratón mordió el queso' y fue pillado en fragancia.

Ante las contundentes pruebas, Maturana decidió castigarlo dejándolo de lado de la titular, pese a que la prensa del momento exigía que jugara por su buen nivel.

En esa época, Vélez le preguntó a Maturana por qué no se defendió de las críticas por no ponerlo como titular ventilando el caso. A lo que el DT del momento respondió: "yo puedo aguantar las críticas sobre por qué no lo pongo, pero si digo lo que hizo, quedará estigmatizado toda la vida y eso no está bien".

Maturana priorizó al ser humano por sobre el jugador, fiel a su manera de comportarse.

Aunque Carlos Antonio Vélez no reveló el nombre del futbolista, manifestó que en la actualidad está muerto. De la plantilla que representó a Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, dos jugadores han fallecido: Andrés Escobar y Germán Gaviria.

Sin embargo, Escobar siempre fue titular. No obstante, al ser René Higuita uno de los que le puso la trampa, deja la duda sobre si se trata de ese jugador u otro que solo hizo parte de la Selección en amistosos, pero no fue al Mundial. La razón, el 'Loco' Higuita no integró ese plantel mundialista.

También le puede interesar: