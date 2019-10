¡A ampliar su historia! Cabal y Farah sueñan con las ‘semis’ del ATP de China

Siempre que el Colombian Power salta a una cancha, el país se paraliza y no es para menos. El año de los colombianos ha sido maravilloso. No solo ganaron Wimbledon y el US Open, sino que actualmente son los número uno del mundo. Y no se detienen. Ahora, en territorio asiático van por otro título.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah superaron los octavos de final con suspenso. La pareja colombiana se impuso 6-3, 0-6 y 16-14 sobre el griego, Stéfanos Tsitsipás, y el holandés, Wesley Koolhof. Con dicho triunfo extendieron su larga racha de victorias, confirmando por qué son los mejores del 2019.

Ahora, los cafeteros van por los británicos, Jamie Murray y Neal Skupski en cuartos de final. Allí, esperan imponerse para avanzar a semifinales, donde se verían las caras contra los ganadores de la llave entre la dupla conformada por Ivan Dodig y Filip Polasek contra la pareja de Fabio Fognini y Dominic Thiem.

El encuentro de Cabal y Farah está programado para el miércoles 2 de octubre a las 12:45 a.m. Eso sí, el horario está sujeto a posibles cambios conforme avance el desarrollo del torneo.

