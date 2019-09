¡Por fin! Juan Fernando Quintero recibió el alta médica, ¿estará contra Boca?

Y un día se anunció su recuperación. Juan Fernando Quintero se rompió los ligamentos de una de sus rodillas cuando estaba en su mejor momento. A partir de allí se sometió a una recuperación paulatina, que terminó llegando este lunes por la mañana.

La buena nueva llega un día antes de que River juegue el partido más importante de la temporada. Será ante Boca Juniors, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Juan Fernando Quintero recibió el alta médica

Por eso, la gran duda es si Quintero estará disponible para jugar en El Monumental. En la última semana hizo fútbol once contra once, siendo una de las figuras del mismo. Eso puso la duda sobre la mesa para ver si Juanfer juega o no.

No obstante, la prensa gaucha asegura que el colombiano no estará frente a Boca, ni siquiera en el banco de suplentes. La intención es que Quintero juegue tres partidos antes de la revancha, con el fin de tomar ritmo de cara al duelo decisivo de La Bombonera.

Los siguientes duelos de River son ante Patronato, Arsenal y un rival a definir de la Copa Argentina. Gallardo le dará minutos a Juanfer en estos tres juegos y si responde, será el as bajo la manga en La Boca.

