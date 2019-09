El enojo de Marcelo Gallardo con Gustavo Alfaro por clásico semifinal de Libertadores

Se viene otra edición del Superclásico del fútbol argentino y sudamericano. River Plate y Boca Juniors se medirán en esta ocasión buscando un lugar en la gran final de la Copa Libertadores. El primer duelo se sostendrá en el estadio Monumental de Núñez, con River Plate como favorito a juzgar por las apuestas.

Boca Juniors sabe que no es el gran candidato de esta serie. Sin embargo, es la gran oportunidad para borrar la herida que le produjo la final 2018, que se definió en Madrid.

Por eso, acude a malas maneras, según asegura el entrenador de la vereda de en frente: Marcelo Gallardo. El DT de River se quejó por algo que para él es 'juego sucio' por parte de Gustavo Alfaro, DT de Boca.

El enojo de Marcelo Gallardo con Gustavo Alfaro

La semana anterior se anunció la lesión de Eduardo Salvio, según indicó el club xeneize. Sin embargo, lo que era un desgarro mutó a algo más leve y el extremo por derecha podría estar en condiciones de jugar el juego de ida.

"Nosotros no hacemos esa pavada de ocultar para que el rival piense otra cosa. Si nuestros jugadores están bien, van a jugar; si están lesionados, no van a jugar. Y si no es tanta la gravedad, esperamos hasta último momento", la frase la dijo con mucho enojo, tras las especulaciones por Salvio.

River y Boca se enfrentan por cuarta vez en copas internacionales, en los últimos seis años. Los tres antecedentes quedaron a favor de River, lo que hace que para Boca sea ganar como sea.

