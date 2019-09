Una elección que le dio la vuelta al mundo. Contra todos los pronósticos, Lionel Messi se impuso en la votación al mejor del planeta, en los premios The Best.

Como es habitual, una vez acabó la gala, la FIFA publicó las votaciones completas. En ellas se supo por quién votó cada capitán de selección nacional, entrenador y periodista al que designó la casa madre para que vote.

Los capitanes y entrenadores que no votaron por ninguno de los tres ternados al The Best 2019