La insólita razón por la que dejaron libre a vándalo que lanzó navaja a jugadores de Millonarios

La fecha 12 de la Liga Águila 2-2019 dejó toda clase de noticias. Sin embargo, tristemente, el suceso que se robó las miradas no fue precisamente en lo deportivo. Y es que en el compromiso entre Independiente Medellín y Millonarios, un supuesto seguidor del poderoso de la montaña le lanzó una navaja a los jugadores del conjunto embajador.

El suceso no pasó por alto y, de manera inmediata, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones. De hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció no solo en redes sociales, sino también en rueda de prensa. Allí, dejó claro que harían hasta lo imposible por identificar al responsable. Por fortuna, horas más tarde se conoció al culpable gracias a las cámaras del estadio.

1. ‼️ Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am…. pic.twitter.com/Adyj3frRgN

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 22, 2019