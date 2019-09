View this post on Instagram

Jhonatan Rivas, bronce en el Mundial de Pesas en Tailandia . . El colombiano se qudó con la medalla del arranque en la división de los 96 kilogramos, en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se lleva a cabo en Pattaya. #deporte #pesas #tokio2020 #olimpicos #mundialdepesas