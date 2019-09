Una de esas historias que hace que se ame el fútbol y a la humanidad. Silvia Grecco jamás pensó que lo que hace para relatarle los partidos del Palmeiras a su hijo invidente, Nickollas, la llevaría a la gala de la FIFA, para ser coronada como la mejor fan del 2019.

El teatro Scala de Milán se rindió ante Silvia y su gesto, cuando le ganó la premiación a la afición holandesa, que acompañó a la 'Naranja mecánica' durante el Mundial femenino de la FIFA 2019.

La historia de Silvia Grecco, la mejor mamá del mundo para la FIFA

¿Quién es Silvia Grecco?

De descendientes italianos, Silvia siempre tuvo amor por el Palmeiras, equipo de la colectividad italiana en Sao Paulo. Pese a ese amor incondicional por el 'Verdao', se casó con un hombre amante del equipo rival de toda la vida: Corinthians.

Desafiando la máxima de que los hijos salen del equipo del padre, Grecco puede decir con orgullo que Nickollas es hincha del equipo de ella, aunque no siempre fue así.

Nickollas, que hoy tiene 12 años, en principio fue hincha del Santos. Ese amor por el 'Peixe' se debió a la idolatría por Neymar. Sin embargo, esa referencia por el crack brasileño hizo que Silvia se propusiera conocer a Neymar y presentarle a su hijo.

Ese encuentro tuvo doble intención. Silvia soñaba conque Nickollas se hiciera del Palmeiras y al saber que Neymar es fan del 'Verdao' sabía lo que debía preguntarle al jugador del PSG. Cuando Neymar confesó su amor por Palmeiras, el hijo de Silvia cambió de equipo.

De esta manera, madre e hijo comenzaron a asistir a los juegos como local del Palmeiras, en el estadio Allianz Parque. Al niño no le gustaba usar auriculares, prefería disfrutar del ruido de la torcida. Sin embargo, al no poder saber lo que acontecía en el césped, Silvia comenzó a relatarle los partidos con su estilo propio.

Durante un clásico, ante Corinthians, el periodista de Rede O Globo, Marco Aurelio, observó la particular escena. Se acercó a ella e hizo viral su gesto de amor para con su hijo. Tanto así que llegó a Zúrich, donde la FIFA tomó nota y hoy en Milán, The Best fue para una madre que no necesita anotar goles de chilena para ser considerada la mejor del mundo.