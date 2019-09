El gran secreto que llevó a Messi a ser de nuevo 'The Best'

Viejo es el viento y todavía sopla. Leo Messi es como los vinos, entre más añejo es de mejor calidad. Su esprín no es el mismo que en los primeros años de su carrera deportiva, pero su inteligencia dio un salto de calidad necesario para que su juego no perdiera vigencia.

El argentino es menos eléctrico, pero más cerebral. A veces se lanza al medio del campo, siendo un constructor de juego más que un finalizador, como lo usó en su momento Pep Guardiola. De esta manera, Messi logró ganarle la carrera a los años y a los 32 años levantar la estatuilla que lo certifica como el mejor jugador del mundo.

Sin embargo, ese no fue el secreto de alcanzar una vez más la cima. El cambio vino por dentro. Desde meses para adelante se ve a un Lionel más decidido, líder en el campo y fuera de él. Crea o no, su aspecto físico, con barba señorial, es reflejo de un Messi más maduro que ya no evade responsabilidades.

El Messi más Maradona de todos

Los argentinos cuentan con un dios en el firmamento del fútbol: Diego Armando Maradona. Esa sombra a cuestas es con la que Leo Messi ha cargado desde que su talento se asemejó a la del mítico 10. Zurdas parecidas, impronta sin igual, ¿qué faltaba? Carácter.

Messi se dio cuenta y a partir del 2018 comenzó a mostrar su faceta más maradoniana. Todo comenzó en aquel Trofeo Joan Gamper ante Boca Juniors, cuando con los pies descalzos y en sandalias, pisó el césped del Camp Nou y prometió la santa trinidad: Liga, Copa y ante todo, Champions League.

No cumplió. Liverpool se atravesó en el camino en semifinales, para que luego Valencia le diera el golpe de gracia en la final de la Copa del Rey. Sin embargo, lejos de apichonarse, el 10 culé viajó a la Copa América para ser el estandarte de la renovación albiceleste.

Aunque en el campo no se destacó como quiso, sus palabras contra el establishment hicieron eco en todo el mundo. Messi no logró levantar la orejona ni tampoco el tan ansiado título con la Albiceleste, pero su rebeldía lo llevó una vez más a la tierra prometida: ser el mejor entre los mejores.