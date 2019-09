Revelan cuál fue la verdadera razón por la que Egan Bernal no estará en el Mundial de ruta

Recién finalizó la Vuelta a España y ahora los escarabajos se roban la atención y las miradas en Italia. El Team Ineos confirmó la presencia de Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa en el Giro della Toscana. De igual manera, Darwin Atapuma defenderá los colores del Cofidis. Recordemos que en anteriores ediciones, Colombia estuvo en el podio. Miguel Ángel López fue tercero en 2011 y Carlos Betancur finalizó en la segunda posición en 2012.

Sin embargo, no son las únicas noticias en torno al actual campeón del Tour de Francia. En las últimas horas se conoció, mediante un comunicado emitido por la Federación Colombiana de Ciclismo, que Egan Bernal no estará en el Mundial de ruta, representando a Colombia. La razón de dicha decisión, según Carlos Mario Jaramillo, técnico de la Selección, se debió a que el hombre del Ineos no está en la forma física ideal.

"Carlos Alberto Betancur Gómez, ciclista antioqueño de 29 años, perteneciente al Movistar Team, entrará en la nómina definitiva del Mundial de ruta Yorkshire 2019 en lugar del reciente campeón del Tour de Francia, Egan Arley Bernal, quien se comunicó con la Federación Colombiana de Ciclismo para manifestar su deseo de ceder su casilla para disputar la cita más importante del mundo a nivel de naciones"

También le puede interesar: