VIDEO: Un hombre intentó agredir a jugadoras de baloncesto en pleno partido

Por fortuna, la seguridad del lugar actuó con rapidez. Un hombre intentó agredir a jugadoras de baloncesto en pleno partido.

Al final del partido entre Los Angeles Sparks contra Seattle Storm, por la liga profesional de baloncesto de EE.UU. (WNBA), un sujeto ingresó a la cancha e intentó agredir a dos jugadores con un objeto que se le ve en la mano.

Chiney Ogwumike fue quien se percató del ingreso del hombre, que portaba un uniforme del equipo Houston Rockets. La jugadora protegió a su compañera Nneka de un posible ataque.

El sujeto aprovechó mientras las jugadores festejaban el triunfo de su equipo (Los Angeles Sparks), cuando de maneara rápida se acerca a dos jugadoras, con un objeto en la mano. Por fortuna, la seguridad del lugar actuó de manera eficaz y lograron detener al sujeto, antes de que lograra alcanzar a las jugadoras.

"Un momento de terror", así describieron algunas jugadoras el lamentable momento por el que tuvieron que atravesar, aunque por fortuna, todo quedó en el susto.

Scary moment at the end of the Sparks game as a fan ran onto the court towards Chiney & Nneka Ogwumike with something in his hand. #WNBA pic.twitter.com/Qvw5c5xIye

— Blake DuDonis (@BlakeDuDonis) September 15, 2019