¿Quién sucederá al Huila? La Liga Águila Femenina tendrá nuevas campeonas

¡Así se juega una semifinal! Intenso partido en el estadio Pascual Guerrero

Después de caer en casa, las embajadoras no tenían más remedio que salir, desde el pitazo inicial, en busca de la victoria que les permitiera revertir la serie. Y así fue. A los 17 minutos, Mariana Pion abrió el marcador y llenó de ilusión a su hinchada. Sin embargo, la estrella escarlata, Catalina Usme, no quería sorpresas e igualó el encuentro. Rápidamente, las albiazules aumentaron su presión y se pusieron en ventaja tras un gol en contra de Alejandra Ararat, pero no fue suficiente para dar el batacazo y dijeron adiós.

Resultado global: América de Cali 3-2 Millonarios

¡No hubo título que valiera! Las poderosas se hicieron fuertes en casa

Poco y nada sirvió la ventaja de un gol conseguida por las opitas en el Plazas Alcid. Independiente Medellín ganó, gustó y goleó a las vigentes campeonas. Desde el pitazo inicial, las locales salieron en busca del arco rival y dicho planteamiento dio sus frutos. Laura Aguirre, Yisela Cuesta, Maireth Pérez y Manuela Vanegas, en dos oportunidades, pusieron punto final al sueño del Atlético Huila de conseguir su segundo título consecutivo y llenaron de alegría a la afición poderosa, que ya se ilusiona con gritar ‘campeonas’.

Resultado global: Independiente Medellín 5-1 Atlético Huila

PROGRAMACIÓN FINAL LIGA ÁGUILA 2019

PARTIDO DE IDA

24 de septiembre

América de Cali vs Independiente Medellín

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports

PARTIDO DE VUELTA

30 de septiembre

Independiente Medellín vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

