¿Primoz Roglic desmeritó la maravillosa etapa de Nairo Quintana en La Vuelta a España?

En la etapa 17, Nairo Quitana se robó las miradas. El boyancese dio una verdadera cátedra de cómo atacar y descontar. Y es que, en una jornada que no representaba peligro, firmó una maravillosa presentación. De hecho, ahora es segundo en la clasificación general y sueña con el título. Razón por la cual, las declaraciones no se hicieron esperar.

El líder de la Vuelta, Primoz Roglic, aseguró que no se "ha asustado" cuando veía que podía perder la Roja por la escapada de Nairo, sino que ha "mantenido la calma" sabiendo que había otros equipos también interesados en tirar.

"No me he asustado en ningún momento. He mantenido la calma porque no era yo solo y todos queríamos llegar lo más rápido posible. Lo que he hecho ha sido rodar a tope hasta la línea de meta"

Roglic entiende que "se verá en Madrid" si ha "salvado La Vuelta", pero cree que "todo pinta bien" para él y su equipo. Aunque también considera que "es una Vuelta imprevisible" y se puede "esperar una gran batalla en los próximos días".

El corredor esloveno no tuvo reproches para su equipo, a pesar de que en el final de la etapa se quedó solo en el pelotón de los favoritos. "El equipo ha hecho un gran esfuerzo, pero no podían hacer más y les tocó al resto tirar", apuntó.

Roglic asumió que el de este miércoles "ha sido un día duro" para él, pero también cree que "para todos los que han corrido hoy". "Así que tendremos que seguir todos juntos", avanzó.

