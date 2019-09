¡Estrategia heroica! Las declaraciones de Nairo Quintana tras subir en la Vuelta a España

Las declaraciones de Nairo Quintana después de la etapa 17 de la Vuelta a España mostró su genialidad táctica.

El podio de la Vuelta a España cambió luego de una larga y rapidísima etapa entre Aranda del Duero y Guadalajara. Nairo Quintana fue el mayor beneficiado, subiendo del sexto al segundo lugar. Un corte brillantemente ejecutado y un excelente trabajo del Deceuncick – Quick Step forzaron semejante trabajo.

Mientras el Quick Step reclamaba la victoria de etapa con Phillipe Gilbert, Nairo se subía al podio. Y aunque era un corredor que se esperaba que apareciera, no se esperó que lo hiciera así. 'El Cóndor' aprovechó, aún cuando tenía una enfermedad que lo habría ralentizado en las próximas etapas.

"Estoy muy feliz después de hacer una etapa como estas, que es una etapa casi 'anti-Nairo', es plana. El equipo me ha ayudado, ha tirado por mí, me ha alimentado. La estrategia está muy bien. Alejandro (Valverde) a rueda del líder, y hemos aprovechado el día", dijo.

Aunque el corredor sufrió rodando con los grandes, resistió y llegó a meta perdiendo solo 10 segundos ante Gilbert. "Lo he dado todo hoy, no es fácil rodar con esta gente de más de 70, 80 kilos. El equipo me ayudó a proteger, estuve en la cabeza desde la salida y me ha salido bien”, señaló el corredor de 29 años.

Finalmente, las declaraciones de Nairo Quintana señalaron su habilidad táctica y su garra. "Cuando se cansan las piernas se pedalea con el corazón", dijo.

