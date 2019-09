¡Siguen las dudas! Colombia, con más ganas que buen fútbol, empató contra una pálida Venezuela

Nueva prueba para la Tricolor de Carlos Queiroz. Después de lo acontecido ante Brasil, era la oportunidad perfecta para despejar toda clase de dudas. Y es que si bien en el duelo ante la Verdeamarelha empataron 2-2, las críticas no se hicieron esperar. De hecho, fueron más los llamados de atención que los elogios. Por eso, todas las miradas se centraron en el Raymond James Stadium. (Encuentre más abajo el resumen del partido amistoso Colombia VS Venezuela)

El combinado patrio saltó al terreno de juego con la intensión de abrir el marcador rápidamente. De hecho, la presión y actitud ofensiva se presentó desde el pitazo inicial. Prueba de ello fue que el guardameta Wuilker Faríñez se vio en la obligación de exigirse para evitar que la Tricolor inflara la red en más de una oportunidad.

Eso sí, Venezuela no se quedó atrás. Si bien su planteamiento táctico defensivo no brindó espectáculo, le permitió contragolpear en un par de ocasiones y generar peligro en el arco de Álvaro Montero, quien debió exigirse para evitar el primer tanto de la noche. De hecho, el arquero cafetero fue uno de los puntos altos y que más aplausos se robó.

En definitiva, todo finalizó con un pálido 0-0. La Selección Colombia propuso, buscó, pisó el área rival a lo largo de los 90 minutos, puso a prueba a la defensa de Venezuela, exigió a Faríñez, pero la falta de contundencia no les permitió hacerse con la victoria. No obstante, las preocupaciones siguen existiendo y las correcciones fueron pocas.

Lo particular del caso es que tras el empate todo debió haberse definido en cobros desde el punto penal, pero no sucedió. La Tricolor decidió retirarse y no ser partícipe de la tanda, entregándole la Copa de la Amistad a Venezuela.

Resumen del partido amistoso Colombia VS Venezuela

Min 14': Gran centro de Yairo Moreno que no puede definir de la mejor manera el delantero de River Plate, Rafael Santos Borré. ¡Se salva Venezuela! 🇨🇴 0-0 🇻🇪#VamosColombia pic.twitter.com/5yXbIc0W99 — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2019

Min 33': Disparo de Yairo Moreno que se va por encima de la portería 🇨🇴 0-0 🇻🇪#VamosColombia pic.twitter.com/51HwijFKZl — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2019

Min 43': Colombia tiene una nueva opción contra Venezuela: esta vez fue Yairo Moreno, quien cobró un tiro libre que pasó cerca del arco ‘vinotinto’ 🇨🇴 0-0 🇻🇪#VamosColombia pic.twitter.com/pDKfFPkZmZ — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2019

Álvaro Montero dice presente y evita el gol de Venezuela en los últimos minutos del primer tiempo 🇨🇴 0-0 🇻🇪#VamosColombia pic.twitter.com/FgHrl5DwUU — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2019

Min 50': Juan Guillermo Cuadrado tuvo una gran jugada, dejó mano a mano a Santos Borré con Wuilker Faríñez y fue el arquero venezolano quien ganó el duelo 🇨🇴 0-0 🇻🇪#VamosColombia pic.twitter.com/xtrSFQ0WRQ — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2019

Min 81': Se anima Venezuela en el arco colombiano: Álvaro Montero responde y evita la caída de su pórtico 🇨🇴 0-0 🇻🇪#VamosColombia pic.twitter.com/Ec6UTVHlZo — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2019

¡Qué atajada, Álvaro! Montero dice presente en la última jugada del partido y el compromiso termina con el empate entre las selecciones 🇨🇴 0-0 🇻🇪#VamosColombia pic.twitter.com/nP7Fq4qSxj — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2019

