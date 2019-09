La inesperada razón por la que 'Supermán' López no ganó en Los Machucos

En el marco de la etapa 13 de La Vuelta a España se presentó uno de los ascensos más fuertes. El porcentaje de desnivel superó el 20%. Razón por cual se esperaba que los escarabajos firmaran una excelente presentación, descontando tiempo al líder. Sin embargo, no fue así. De hecho,Primoz Roglic aumentó su diferencia con relación a los demás.

Uno de los primeros en pronunciarse tras lo acontecido fue Miguel Ángel "Supermán" López. El hombre del Astana anunció que no se rinde "en absoluto" por el hecho de haber perdido más de un minuto sobre el líder esloveno Primoz Roglic, en la cima de Los Machucos y haber bajado al cuarto puesto de la general.

"No me rindo en absoluto. No perdí mucho y todavía estoy en el juego. Dos etapas más nos esperan al final de la segunda semana y junto con el equipo seguiremos luchando. Estoy seguro de que todo es posible en esta carrera. Solo tenemos que hacerlo con calma día a día, etapa por etapa"

Eso sí, sus declaraciones más sorpresivas llegaron sobre el final. Allí, Supermán comentó en la cima cántabra que el tipo de subida explosiva de Los Machuchos no era la que mejor se adaptaba a sus condiciones.

"Lo hice lo mejor que pude. No me gustan esas subidas empinadas, no me vienen muy bien. De todos modos, el equipo estuvo genial hoy y, en general, también me he encontrado bien. En la subida final tiré tan fuerte como pude, pero no fue suficiente para quedarme con los líderes"

