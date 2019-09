¡Los reyes de América! Cabal y Farah se coronaron campeones del US Open

Colombia y el mundo entero se paralizaron y no era para menos. Los número uno en dobles masculino saltaron al mítico Arthur Ashe Stadium, donde tantas glorias del tenis se han consagrado y hecho historia.

Por eso, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah no querían ser la excepción y unirse a ese exclusivo grupo de campeones, que han tocado la gloria en territorio estadounidense. Eso sí, no sería nada fácil. Al frente estaban los preclasificados ocho, Horacio Zeballos y Marcel Granollers.

👋 Una nueva cita con la historia@juanscabal & @RobertFarah_ ya salen a la pista para disputar la final del #USOpen ante Granollers/Zeballos 🇪🇸🇦🇷. En vivo por ESPN e @ESPNPLAY pic.twitter.com/p0DW1bxX4q — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 6, 2019

El suspenso invadió los corazones cafeteros, que soñaban con volver a ver campeones a las mejores raquetas del país. Sin embargo, había que esperar un poco. Para ponerle un poco de color y condimento a la situación, decidieron cerrar el techo del estadio, retrasando el inicio.

🏟️ El techo se está cerrando Tendremos la final de dobles bajo techo#USOpen pic.twitter.com/C3tUhSq5BY — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 6, 2019

Luego de una pequeña espera, la acción comenzó. Como era de esperarse, la paridad fue el factor que determinó el desarrollo del partido desde el primer saque. Ambas parejas fueron conservadoras por momentos, pero también emprendieron a la ofensiva en otros.

El tiempo avanzaba y el consumo de uñas aumentaba en los hinchas colombianos. Hasta que finalmente llegó el punto bisagra. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quebraron el servicio de sus rivales y tomaron una leve ventaja.

¡QUIEBREEEEE! Cabal/Farah quiebran el servicio de Granollers/Zeballos 🇪🇸🇦🇷 y sacarán 5-4 para ganar el primer set de la final del #USOpen. 🎥 @ESPNPLAY pic.twitter.com/f0GLy0HX9R — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 6, 2019

Dicha diferencia parecía pequeña, pero fue suficiente. Apelando a su fuerte y excelente servicio, los número uno del mundo aprovecharon y dieron el golpe, adjudicándose el primer set por 6-4 y dando un paso gigante camino a la consecución del título.

Primer set ➡️🇨🇴@juanscabal & @RobertFarah_ están a un paso del título del #USOpen al ganar el primer set por 6-4 ante Granollers/Zeballos 🇪🇸🇦🇷. 🎥 @ESPNPLAY pic.twitter.com/r7ibd4qVc7 — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 6, 2019

Con el marcado arriba y la ilusión de gritar campeones lo más pronto posible, la dupla de cafeteros salió con todo en el segundo set. De hecho, generaron seis oportunidades de quiebre en los primeros games. Infortunadamente, ninguna se capitalizó y la igualdad se mantuvo.

Segundo set muy igualado, aunque los colombianos han tenido chances de quiebre. 4-3 para Granollers/Zeballos 🇪🇸🇦🇷. #USOpen pic.twitter.com/G6QECME7P7 — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 6, 2019

La mala suerte no se detuvo y quienes sacaron a relucir su contundencia fueron Horacio Zeballos y Marcel Granollers. Cuando el español y el uruguayo estaban 4-3 arriba, rompieron el servicio de sus oponentes y se enfrentaban a la posibilidad de sacar para llevarse el segundo set.

No obstante, el Colombian Power no le haría la vida fácil a sus contrincantes. De manera inmediata, recuperaron el quiebre y todo volvió a la normalidad. Y es que, la entrega, esfuerzo y amor que inyectaban los colombianos en cada bola era de admirar.

Todo bajo control 🛑 Cabal/Farah habían cedido su servicio, pero recuperaron rápidamente en el segundo set. Sacarán 4-5.#USOpen 🎥 @ESPNPLAY pic.twitter.com/kT5sLnDO9c — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 6, 2019

Y no se detuvieron ahí. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah siguieron de largo, volvieron a quebrar, sacaron para partido y no desaprovecharon esa chance, ganando la final del US Open con parciales de 6-4 y 7-5.

CABAL Y FARAH SACAN PARA SER CAMPEONES DEL #USOPEN — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 6, 2019

🇺🇸🏆 ¡SUEÑO AMERICANO! 🇺🇸🏆@juanscabal & @RobertFarah_ son los CAMPEONES del #USOpen al vencer en la final a Granollers/Zeballos 🇪🇸🇦🇷 por 6-4, 7-5. 👏 Segundo trofeo de Grand Slam para el #ColombianPower, la mejor dupla del mundo. 🎥 @ESPNPLAY pic.twitter.com/Dn0QAMUgc2 — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 6, 2019

Nuevamente, dejaron en alto el nombre de Colombia, ampliando su historia y escribiendo sus nombres con mayúsculas en las páginas doradas del tenis mundial. Y es que Cabal y Farah son, sin lugar a dudas, ejemplo de profesionalismo y consistencia.

Cabe resaltar que este es el segundo Grand Slam que gana el Colombian Power en el 2019. Recordemos que venían de gritar campeones Wimbledon. Además, alcanzaron las semifinales en Roland Garros.

Ahora se prepararán para la Copa Davis y el Torneo de Maestros, donde llegan como los número uno del mundo.

