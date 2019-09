La fuerte autocrítica de Nairo Quintana luego de la contrarreloj en La Vuelta a España

Culminó una de las jornadas más interesantes de La Vuelta a España. En la contrarreloj, Primoz Roglic dio una verdadera cátedra y causó un gran revuelo en la clasificación general. Razón por la que los demás candidatos al título no dudaron un segundo en pronunciarse. Así fue el caso de Nairo Quintana, quien pese a quedar a 3 minutos del líder, aseguró que le queda "poco que perder".

"Está claro que hemos trabajado para intentar hacerlo lo mejor posible, pero no ha sido mi mejor crono. Esperaba estar en torno a los dos minutos; tres es bastante. Aun así, seguimos en la pelea. Que no me haya salido buena crono no quiere decir que no tenga buen cuerpo"

Según explicó el boyacense, empieza una segunda semana de Vuelta en la que habrá posibilidades de atacar y de buscar las estrategias apropiadas junto a Alejandro Valverde y el resto del equipo.

"Habrá posibilidades estos días de atacar, de buscar distintas estrategias junto con el equipo y aprovechar también las situaciones de carrera para recuperar tiempo con Roglic. Hemos estado en situaciones parecidas a esta y, aunque algunas se han resuelto sin triunfo, otras han acabado siendo grandes éxitos"

Quintana tiene claro que el equipo sabrá gestionar sus fuerzas en las etapas de montaña en el norte.

"Vamos a ver cómo planteamos la carrera estos días. Alejandro está cerca en la general y con él y conmigo sabemos cómo jugar. Por mi parte no tengo nada que perder. Hay que aprovechar y disfrutar"

