La contundente advertencia de Miguel Ángel López a sus rivales en La Vuelta

Jornada decisiva para las aspiraciones de los favoritos en La Vuelta a España. La contrarreloj, disputada en la décima etapa, marcó grandes diferencias en la clasificación general. Y es que Primoz Roglic sacó todo su potencial y dio una verdadera cátedra de ciclismo. Razón por la que los escarabajos se pronunciaron de cara a lo que se viene.

Miguel Ángel López reconoció que el objetivo con el que partió en la contrarreloj de perder con el esloveno del Jumbo-Visma "menos de dos minutos", infortunadamente, no se cumplió. Sin embargo, no fue malo y se dio por bien servido.

"Me encuentro bastante bien. Mi idea era perder menos de dos minutos y al final no ha sido posible porque Roglic me ha doblado en la llegada, pero estoy contento porque 2 minutos para todas las oportunidades que hay de acá en adelante, es poco"

A pesar de los dos minutos justos que perdió ante el nuevo maillot rojo de la Vuelta 2019, 'Supermán' aseguró que está "contento porque sigue en la pelea y todavía queda bastante". De igual manera, se atrevió a lanzarle una advertencia a los favoritos.

“Que se tengan duro los demás porque viene nuestro terreno, lo que nos gusta (la alta montaña) y seguramente vamos a tomar ventaja”

También le puede interesar: