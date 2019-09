¡La foto más esperada! Falcao García ya confirmó su futuro para la próxima temporada

Al parecer la novela terminó. Después de una larga espera y en medio de varias especulaciones, Radamel Falcao García ya tendría todo definido. Miles de rumores y supuestas ofertas se filtraron en los últimos meses, pero solo uno fue el elegido. Así se conoció a través de una fotografía que se publicó en redes sociales.

Galatasaray era el conjunto más opcionado para fichar al delantero samario. Sin embargo, las trabas por parte del AS Monaco no facilitaron su vinculación. Y es que el equipo francés quería retenerlo a como diera lugar, pero no fue así. El Tigre deseaba arribar a la escuadra turca y se hizo realidad.

Luego de infinidad de rumores, el propio Galatasaray reveló que Falcao García viajaría a territorio turco para finalizar negociaciones y así presentarlo de manera oficial como nuevo jugador del club. Dicha noticia se complementó con una imagen que le da la vuelta al mundo. Allí, se observa al atacante junto a su esposa posando con la camiseta de los leones, como se le conoce al Galatsaray.

Es así como, de seguro, solo será cuestión de horas para que se haga oficial la contratación. De ser así, Falcao jugará la Champions League, donde espera brillar.

También le puede interesar: