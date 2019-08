¡Gracias, muchachos! Nairo y 'Supermán' nos pusieron a vibrar en La Vuelta a España

Volvió a aparecer la montaña y los colombianos dijeron presente. En una etapa bastante complicada con dos premios de segunda, dos de tercera y un cierre maravilloso con uno de primera categoría, los escarabajos demostraron por qué el ciclismo colombiano está en la élite mundial. Y es que Sergio Luis Henao, Miguel Ángel López, Esteban Chaves y Nairo Quintana fueron los grandes protagonistas. (Encuentre más abajo la clasificación de la etapa 7 La Vuelta a España 2019)

Infortunadamente, el único cafetero que no vivió un día oscuro fue Sergio Higuita. Al parecer los hombres del EF Education First no atraviesan una buena Vuelta a España. El antioqueño, de 22 años, sufrió una dura caída que lo marginó de la pelea en los últimos kilómetros. Eso sí, por fortuna no pasó a mayores y vendrán más jornadas para pelear por la victoria y, por qué no, soñar con una buena ubicación en la clasificación general.

Sin embargo, las miradas estuvieron en Nairo Quintana. El ciclista del Movistar Team no dio ventajas, se mantuvo en el grupo de favoritos y en los metros finales, atacó. Cuando restaban poco más de 3 kilómetros, el boyacense tomó las riendas y lideró la cabeza de carrera. Razón por la que sus perseguidores se vieron en la obligación de responder y sacar lo mejor de sí.

El triunfo parecía estar en manos de algún escarabajo, pero no fue así. Alejandro Valverde aprovechó el excelente trabajo de su compañero de equipo, Nairo Quintana, y celebró. En segunda posición finalizó Primoz Roglic y el podio lo completó Miguel Ángel López. Mientras que Nairo llegó cuarto.

Clasificación de la etapa 7 La Vuelta a España 2019

Alejandro Valverde – 4h 34' 11'' Primoz Roglic – s.t. Miguel Ángel López – a 6'' Nairo Quintana – a 6'' Rafal Majka – a 42'' Ion Izaguirre – a 48'' Tadej Pogacar – a 51'' Fabio Aru – a 51'' George Bennett – a 1' 07'' Óscar Rodríguez – 1' 20''

