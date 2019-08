La dolorosa lesión que provocó el retiro de Rigoberto Urán de La Vuelta a España

Jornada para el olvido para los colombianos en La Vuelta a España. Más allá de que Miguel Ángel López perdió el maillot rojo, la noticia del día tuvo como protagonista a Rigoberto Urán. Y es que el antioqueño, el británico Hugh Carthy, del EF Education First, y el español Víctor de la Parte (CCC) fueron los principales perjudicados de una caída masiva en el pelotón.

Dicho golpe causó el abandono de todos y cada uno de ellos. Razón por la que las especulaciones en torno a sus respectivas lesiones no se hicieron esperar. Y es que ninguno de los equipos ha revelado el parte médico de sus respectivos ciclistas. Asimismo, se conoció que en la caída también estuvieron implicados ciclistas del Jumbo-Visma, el Ineos y el Lotto-Soudal. No obstante, el resto de afectados pudieron continuar.

💥🚨 Última hora | Una caída masiva provoca el abandono de Rigoberto Urán 💥 También se han visto obligados a retirarse Hugh Carthy y Víctor De la Parte#LaVuelta19 #LaVueltaEnCOPE pic.twitter.com/um1GEZ75Gd — COPEdaleando (@Copedaleando) August 29, 2019

Recordemos que Rigoberto Urán también sufrió una dura caída en la anterior etapa. Por fortuna, no pasó a mayores y pudo continuar. Sin embargo, en esta ocasión no contó con la misma suerte. De hecho, según informó la cuenta oficial de Radio Nacional y el propio Víctor Hugo Peña en la transmisión de ESPN, el hombre del EF Education First habría sufrido una fractura de clavícula. En caso de confirmarse, no sería la primera vez que padece este infortunio.

#Deportes El colombiano Rigoberto Urán abandona la Vuelta a España por una caída masiva que le habría causado una fractura de clavícula. El ciclista estaba sexto en la general con 59 segundos del líder #LaSeñalDeLaMañana https://t.co/uUX5YvCSsu — Radio Nacional CO (@RadNalCo) August 29, 2019

