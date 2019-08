Baterista de Pink Floyd rescató al Bolton Wanderers de la desaparición

El histórico equipo del Bolton Wanderers, donde militó el goleador mexicano Jared Borgetti, estuvo cerca de desaparecer, pero consiguió a un héroe inesperado para salvarse de desaparecer.

Este miércoles el baterista de la banda Pink Floyd Nick Mason y su consorcio Football Ventures adquirieron de manera definitiva al club y con ello evitaron su desaparición tras 145 años de historia.

El club inglés había comenzado la temporada de la tercera división inglesa con un amparo luego de no poder solventar las múltiples deudas que tenían con jugadores, trabajadores y préstamos atrasados en los últimos años, por lo que la EFL les dio como plazo hasta el 27 de agosto pasado para vender la institución y presentar a los nuevos dueños que pudieran acabar con la crisis económica.

Después de una prórroga solicitada por el equipo, el miércoles se confirmó la adquisición por 10 millones de Libras, a pesar de que los anteriores dueños del equipo pedían 17 millones, la cantidad ingresada servirá para cubrir los adeudos más importantes (Jugadores y trabajadores) y comenzar a trabajar en la presente campaña, donde corren riesgo de descender hasta la Cuarta División ya que comenzaron con -12 puntos tras una sanción por parte de la EFL.

Jared llegó a Bolton Wanderers con 32 años de edad en el 2005 y fue considerado uno de los fichajes que fracasó en la Premier League, aunque anotó 7 goles con la playera del Bolton.

📰 Statement from Football Ventures (Whites) Limited

"We are privileged to announce that negotiations to transfer the ownership of @OfficialBWFC and @BoltonWhitesHtl are over and we have formally completed."

👉🏻 https://t.co/1noNzvn06q#BWFC 🐘🏰

— Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) August 28, 2019