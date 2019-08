Ana María Roa y Yosiana Quintero, las reinas de la Leyenda del Dorado

En un mundo donde la frase ‘empoderamiento de la mujer’ retumba en cada rincón, Ana María Roa y Yosiana Quintero escribieron un capítulo que, de seguro, servirá como ejemplo para ese cambio social por el que tanto luchan. Y es que las corredoras del GW Shimano firmaron una excelente presentación en la Leyenda del Dorado, adjudicándose el segundo lugar de la clasificación general. Eso sí, su logro más importante fue ganar la etapa reina:

“Fue una etapa muy bonita y especial, pero a la vez demasiado dura porque respirar a más de 4500 metros es complicado. Además, el desgaste físico fue enorme. Por fortuna, Anita es súper buena y desde el principio vi que se sentía bien, nos pudimos soltar y de una vez le dije ‘vámonos de valientes y miramos hasta dónde nos da’. Afortunadamente, lo conseguimos. Coronamos con bastante diferencia y gracias a Dios llegamos a la meta y ganamos”.

Dicho resultado sirvió como argumento suficiente para alzar la voz y pedir más apoyo de las diferentes entidades. De hecho, en una muestra de humildad y solidaridad, dejaron de lado sus intereses e hicieron énfasis en las futuras promesas del ciclismo, cuyos sueños en muchas ocasiones se ven truncados por la falta de respaldo:

“Siempre depende del momento en el que estés. Si tienes un buen presente, la Federación te apoya, pero si pasas por una situación crítica, te quitan la ayuda. Cabe resaltar que el verdadero respaldo con el que contamos, más allá de los altibajos, es el de nuestro equipo. Nosotros siempre hemos tenido un buen apoyo, pero ahorita los corredores que no cuentan con él son los niños en formación. En otros países hay escuelas que se dedican a capacitar a los pequeños para forjar futuros campeones, mientras que en Colombia no hay. Aquí tienes que crecer, demostrar, ser bueno y ahí sí te dan la mano”

Sin embargo, las peticiones no finalizaron ahí. A Yosiana, como campeona panamericana sub-23 en 2016, y a Ana María, como la más joven en correr y finalizar con éxito la Leyenda del Dorado y considerada una de las próximas cartas fuertes de esta disciplina, les parece inconcebible que con el presente del ciclismo colombiano, que tan buenos resultados ha entregado, el país solo cuente con dos competiciones con licencia UCI (Unión Ciclista Internacional).

“Al no tener carreras UCI, cuando vamos a un Mundial salimos muy atrás porque no tenemos puntos, los cuales solo se consiguen en esa clase de eventos. Los puntos que tenemos son los que obtenemos cuando salimos a Brasil, Argentina o Chile, donde hay un montón de competiciones UCI. En Colombia casi no tenemos. Aquí solo está la Leyenda del Dorado y una que hacen para los juniors, pero sí hacen falta más, de eso no me cabe la menor duda”.

Es así como esperan tener el impacto que, como ellas expresan, tuvo Egan Bernal con la consecución del Tour de Francia: “Hasta ahora el país está entendiendo lo que él hizo por nosotros y por el ciclismo colombiano. Esto nos abre muchas puertas. Uno siempre espera que ayuden un poco más, sobre todo a los niños pequeños porque Egan empezó en una escuela de formación en Zipaquirá y ahora mire donde está. Creo que sí deberían ponerle un poco más de empeño a los procesos”.

Por eso no quieren perder tiempo y desde ya se preparan de cara a lo que se viene. Yosiana competirá en el Mundial en Canadá y la Copa del Mundo en Estados Unidos. Asimismo, Ana María va por la victoria en la Copa Nacional, la Copa Cundinamarca, los Juegos Nacionales y el Campeonato Panamericano.

