¡Todos atentos! La presentación de Falcao García en el Galatasaray ya tiene fecha

El mercado de pases aún no se ha cerrado en todos los países y las noticias no cesan. Razón por la que los colombianos no son ajenos a esta situación y llueven rumores sobre ellos. De hecho, Radamel Falcao García es uno de los hombres que se roba las miradas. Y es que ‘el Tigre’ es uno de los más codiciados por varios clubes alrededor del mundo.

Los rumores en torno al futuro del samario han sido muchos. Sin embargo, ninguno se ha concretado hasta el momento. Eso sí, la opción más cercana es la del Galatasaray. Prueba de ello es que diferentes medios afirman que ya todo estaría acordado para que el delantero se sume a las filas del conjunto turco para las próximas temporadas.

En las últimas horas, el medio Sporx anunció que el atacante cafetero es esperado el miércoles o jueves para que firme contrato con el Galatasaray. Asimismo, revelaron que la demora es el arribo de la familia del futbolista a Francia para, posteriormente, emprender vuelo hacia Turquía. Y es que, sin lugar a dudas, la expectativa es bastante alta.

Cabe resaltar que, de ser así, 'el Tigre' no estaría presente en el debut del Galatasaray en la Liga de Turquía. Y es que, la primera fecha se llevará a cabo el próximo viernes 16 de agosto. Allí, enfrentarán al Denizlispor en condición de visitante.

