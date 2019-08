Colombianos se avergüenzan de trino de Humberto De La Calle en contra de Zidane

Los colombianos no somos así, es la consigna general que toma fuerza luego de que el país esté en el ojo del huracán de la prensa deportiva española. Los periodistas del país europeos se sorprendieron ante un trino ofensivo por parte de Humberto De La Calle en contra de Zinedine Zidane.

Para los europeos, el tema se magnifica por tratarse de un exvicepresidente nacional y aspirante a la presidencia. De La Calle, en forma irónica por el contexto político nacional, propuso unión para odiar a Zidane por su destrato a James. Y allí se equivocó.

El político se pasó de gracioso, pero en España no dio risa. Por eso, el programa Jugones, conducido por Josep Pedrerol, hizo un informe asegurando que Colombia estaba indignada por lo que pasa con James.

Colombianos se avergüenzan de trino de Humberto De La Calle

Ante el reporte, hubo posiciones a favor y en contra. La mayoría de ellas fueron en síntoma de vergüenza, afirmando que los colombianos no somos así.

Hubo otras posturas manifestando que el programa es tendencioso y oportunista.

La realidad es que James Rodríguez no cuenta para Zinedine Zidane y una movida para "odiar a Zidane" no cambiará el pensamiento del entrenador, quien no ve la hora de que se marche.