El polémico trino de Humberto de la Calle contra Zinedine Zidane por el que lo critican

Una de las novelas del actual mercado de pases tiene como protagonista a James Rodríguez. El mediocampista es pretendido por varios clubes. Sin embargo, son más las especulaciones que las certezas. Y es que, el Real Madrid, dueño de los derechos del colombiano, no ha llegado a ningún acuerdo con nadie.

Por ahora, en medio de la espera, el cucuteño milita las filas de la escuadra merengue. Allí, aguarda por una oportunidad de Zinedine Zidane para disputar algunos minutos. No obstante, el director técnico de la casa blanca parece no contar con James. De hecho, el jugador no ha sido convocado para los partidos amistosos de la pretemporada.

Es así como parece repetirse la historia del primer paso del futbolista cafetero por las toldas del Real Madrid bajo la dirección del francés. Recordemos que sumó pocos minutos en el terreno de juego y se vio relegado. Razón por la que las críticas y ataques contra Zidane no se hicieron esperar. De hecho, en esta ocasión, el panorama no ha cambiado.

El político, Humberto de la Calle, publicó un tuit en redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Twitter, que causó un gran revuelo. En dicho mensaje propuso un Pacto Nacional para odiar a Zidane. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar. Eso sí, minutos después, De la Calle decidió eliminar la publicación.

Captura de Pantalla Twitter @DeLaCalleHum

Sr Humberto de la Calle no podemos odiar a zidane que nos a hecho acá no debemos hablar de odios me extraña de usted esa propuesta — Luis Plata (@LuisPla25545776) August 12, 2019

Dr de la Calle: tenía la misma inquietud suya, me moleste con Zidane; me puse a leer y encontré que el que se portó mal fue James hablo del jefe, el se enteró y no volvió a jugar. Tuvo todo y votó su matrimonio su trabajo, como decimos, patió la lonchera😠 — Gordiflonchis (@GORDIFLONCHIS) August 11, 2019

De la Calle como siempre tan RIDICULO Y HABLA DE PAZ , ZIDANE POR LO.MENOS NO HA MATADO A NADIE QUE VERQUENZA LO QUE ESCRIBE DE LA CALLE — Pacho (@JavierV87725239) August 11, 2019

