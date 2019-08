El jugador que tiene la llave para que Radamel Falcao abandone el Mónaco

Se acerca la hora de la verdad. El futuro de Radamel Falcao debe quedar resuelto cuanto antes, aunque por ahora no hay novedades. El delantero colombiano tiene ofertas del Valencia y la Roma, además de la ya conocida del Galatasaray de Turquía.

Entonces, ¿por qué no se concreta su salida? La razón es una sola: Mónaco no ha abrochado a su reemplazante. En principio, pocos días antes de que Falcao se reintegrara a labores, el conjunto del Principado alcanzó un acuerdo con el portugués André Silva. El delantero del Milan incluso se hizo los exámenes médicos, pero no los superó.

A raíz de esto, las urgencias del Mónaco volvieron a foja cero, incluso perjudicando a Falcao. Los monegascos rastrearon en el mercado buscando un atacante, pero ninguno convenció.

La clave para que Falcao salga del Mónaco la tiene este jugador

Ahora, todo parece indicar que existe un jugador interesante y por quien el Mónaco ya negocia. Se trata de Wissam Ben Yedder, jugador del Sevilla. El francés de raíces argelinas llegaría en intercambio con Rony Lopes, jugador al que el equipo hispalense pretende.

El otro futbolista que interesa al Mónaco es el belga Michy Batshuayi. Por el momento no hay acuerdo con el Chelsea, propietario de su ficha, por lo que gana abonos Ben Yedder.

La liga de Francia arranca este fin de semana, con el enfrentamiento entre Mónaco y Lyon. Allí se presume estará presente Falcao, aunque su destino parece mucho más lejano, pero sin saber a dónde.