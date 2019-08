Aunque muchos lo endiosen, Leo Messi es una persona como cualquier otra. Juega al fútbol como los dioses, pero en su vida normal es uno como cualquier otro.

En vacaciones, las cuales se terminaron hace unos días, el argentino estuvo en alguna discoteca junto a su esposa, Antonella Rocuzzo. Sin darse cuenta, fue grabado de espaldas por alguien que lo captó cuando le apretaba una de las nalgas a la mujer.

La escena siguió normal y el video se corta luego. Sin embargo, ahora que la imagen salió a la luz, en Argentina se armó una discusión nacional.

Video de Messi agarrándole la cola a Antonella en una discoteca causa discusión en Argentina

Este es el Messi que admiro, el Messi “argentino” el que insulta a la Conmebol, el que pechea a los chilenos, el que minimiza a brasileños, el que se va de fiesta, bebe alcohol más de la mitad de la semana, y le agarra la nalga a Antonella! VAMO LEO! pic.twitter.com/0orgFkBPPt — Wacho Villón (@Wachovillon) August 7, 2019

En la prensa gaucha, los programas de entretenimiento y variedades tienen una discusión sobre si la actitud de Messi sexualiza a la mujer o no. Asimismo se preguntan qué pasaría si el del video fuese Diego Maradona y no Messi. Para algún sector del periodismo al actual crack del Barcelona se le protege.

No obstante, un especialista en periodismo de farándula, Luis Ventura, aseguró que es una acción totalmente normal entre esposos y afirma que si a Antonella no le molesta, no entiende por qué se arma tanto alboroto en redes.

Mientras tanto, Leo Messi no hizo parte de la gira del Barcelona por Estados Unidos a causa de una lesión en el sóleo de su pierna derecha.