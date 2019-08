El joven ciclista también compartió su punto de vista. ¡Tremenda respuesta! Así contestó Egan Bernal a periodista que le recomendó más "cercanía" con la prensa.

En la rueda de prensa que ofreció en su natal Zipaquirá, Egan dio la talla con las preguntas recibidas.

Las primeras fueron relacionadas a su deporte, específicamente. Otras, enfocadas al futuro y lo que espera que suceda ahora que está en lo más alto.

Sin embargo, hubo una pregunta con tintes de reproche, que el deportista respondió sin sudar.

Una periodista le pidió a Egan que se convirtiera en un ejemplo para otros ciclistas que no solían atender mucho a la prensa cuando terminaban sus carreras.

Ante esto, Egan contestó que no podía hablar por todos sus compañeros. Sin embargo, le recordó a ella y a otros periodistas que, para empezar, si no quisiera atender a la prensa no habría citado a la rueda de prensa.

Además, le recordó a la periodista que muchos reporteros querian cuestionar al ciclista tan pronto termina la carrera, cuando el agotamiento es total. Así, le pidió a ella y a los demás que también tuviera consideración con los deportistas.

Por último, les recordó que muchas veces habían hecho comentarios "no tan chéveres", y les pidió que recordaran que ellos eran personas con una vida familiar y personal que va más allá de la disciplina que trabajen.

Así contestó Egan Bernal a periodista que le recomendó más "cercanía" con la prensa

Por otro lado, Egan aseguró que por ahora solo quería ser él mismo y disfrutar de su deporte.

"Quiero marcar mi propio camino, ser Egan y disfrutar de la bicicleta": nuestro campeón del Tour de Francia en rueda de prensa desde su natal Zipaquirá https://t.co/RNdrQKvGg9 #GraciasEgan 🇨🇴 pic.twitter.com/kRLlzRj7BH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 7, 2019

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar