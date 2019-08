¿Cuándo decidió incursionar en este deporte?

Empecé a los 6 años. Mi papá me introdujo en la vela porque toda su vida ha sido navegante. De hecho, fue en su barco donde inició mi carrera deportiva. Al principio no me gustó mucho, pero con el apoyo de mis padres di el primer paso. Desde los 10 hasta los 15 años, ellos me dieron la oportunidad de correr internacionalmente. Eso sí, también recibí el apoyo de grandes empresas, entidades, ministerios y demás. Tuve uno que otro resultado bueno como los Bolivarianos de 2013 y los Juegos Nacionales de 2012, donde gané la medalla de oro. Además, fui número 39 del mundo. Ahora, en las categorías mayores, las cosas se pusieron más serias y los entrenamientos se intensificaron. Veo en el deporte una oportunidad de vida.

¿Qué lo convenció para continuar practicando vela?

El clic que hice con la navegación creo que fue cuando le encontré un sentido particular. Esto no es como el fútbol, donde uno juega contra otro equipo y ya. Aquí, tú estás solo con el agua, el viento, las olas, tu barco y decides qué hacer. Tienes una libertad muy grande. Además, estás varias horas solo con tu barco, tienes tiempo para pensar y espacio para ti.

¿Cuál considera que es su mayor logro deportivo?

Cuando fui campeón del Sunfish en 2018, tanto juvenil como abierto, es decir, en la de menores de 18 y en la de adultos. Fue algo muy importante y el inicio de una carrera deportiva internacional. Luego quedé décimo del mundo en la general, lo que me consolidó como uno de los mejores navegantes. En la categoría olímpica corrí un par de campeonatos en Argentina, donde gané el bronce. También he recibido reconocimientos del departamento de Santander, Coldeportes, Comité Olímpico y Federación Colombiana de Vela.

¿Es consciente de la responsabilidad que tiene como refente a tan corta edad?

No es fácil ser consciente de lo que uno hace y menos a esta edad. Mucha gente me dice que lo que he hecho es histórico y los motiva e inspira, pero yo todavía lo veo como un joven de 18 años, así que no es algo que tenga muy presente. Simplemente hago lo que me gusta y de la mejor manera posible, llevando siempre una sonrisa.

¿Es más difícil surgir en este deporte que en otros?

Creo que sí. He practicado otros deportes y, sinceramente, la vela es otro mundo. Uno tiene que estar metido completamente. No es fácil. Es un deporte que no se conoce mucho y toca empezar de cero. No es como jugar fútbol porque todos saben correr. Aquí tienes que saber cómo es un barco, cómo funciona una vela, cómo van el viento y las corrientes. Son otras leyes. Eso cuesta años de práctica y estar dispuesto a los cambios.

¿Qué cambios en su estilo de vida se vio obligado a hacer?

Tanto los estudios como el hogar han cambiado mucho. Pasé de ser un estudiante normal de colegio a uno de educación en línea con el fin de tener más tiempo para el deporte. Es un estilo de vida totalmente distinto al de cualquier otro joven. Toda mi familia se ha movido buscando las mejores opciones y el mejor estilo de vida para mí.

¿Los altos costos en la vela impiden que algunos lleguen al nivel profesional?

Mucho. Siempre me ha gustado transmitir los conocimientos que tengo. Por eso empecé una escuela de vela llamada Acuavela. Allí, ayudamos a los niños de la región con escasos recursos para darles la oportunidad de navegar, aprender y desarrollarse. Sin embargo, el material y los recursos que tenemos son los que he dejado atrás, son antiguos y no son aptos ni siquiera para entrenamientos. Son niños que llevan mucho tiempo trabajando, pero llega un punto en el que económicamente es difícil seguir. La vela necesita de un apoyo económico amplio y ellos no lo tienen. Es una triste realidad, pero estamos luchando contra eso.

Como referente, ¿no puede presionar para cambiar esa situación?

Desde hace un tiempo me están apoyando Coldeportes, la Federación, el Comité Olímpico y el Inder de Santander. Eso es lo que un deportista de vela necesita. Sin embargo, también estoy en la búsqueda de patrocinadores mayores, como empresas. Son complicados de conseguir, pero son sumamente necesarios para una campaña más grande como la olímpica. Esa es mi proyección, pero aún no tengo los apoyos necesarios.

¿Cómo consiguió el cupo a los Juegos Panamericanos?

Lo logré en 2018 gracias a los buenos resultados. Es una clasificación histórica para Colombia porque no es usual que alguien tan joven consiga un cupo para unos juegos de esa magnitud en vela. Ha sido un año bueno para mí, con enseñanzas, aprendizajes, estoy motivado y con ganas salir adelante. Eso sí, la preparación ha sido dura, pero estoy listo para dar lo mejor.

¿Cuándo comienza la competencia y cómo definen al ganador?

Empezamos el 3 de agosto y vamos hasta el 11. Son dos carreras por día. El que llegue primero tiene un punto, el segundo tiene dos, el tercero, tres y así sucesivamente. Después se van sumando los puntos de tu carrera, entonces, si en una finalizas en el primer puesto y en la segunda quedas tercero, ahí ya tienes cuatro puntos. El que menos puntos sume al final, gana.

¿Se siente favorito?

Sí. Estoy en la cima y vamos por el oro.

¿Por qué naciendo en Chile, decide representar a Colombia?

A los pocos meses de nacer me fui a Colombia. Parte de mí pertenece a Chile, pero mi corazón está con Colombia y estoy orgulloso de representar al país y dar siempre lo mejor.

¿Qué necesita para clasificar a los Olímpicos 2020?

Para los Olímpicos de Tokio está complicado porque se me cruzan dos eventos: los Juegos Nacionales y el clasificatorio. Si logro una medalla en los Nacionales, voy a tener apoyo por mucho tiempo. Es una oportunidad que no puedo perder. La clasificación a los Olímpicos es un sueño. El objetivo es París 2024.

