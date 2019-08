¿Nadie lo esperaba? Duro golpe para Nairo Quintana y el Movistar de cara a lo que se viene

Finalizó el Tour de Francia e iniciaron los movimientos y cambios de equipos. Las especulaciones fueron muchas, pero las certezas han sido muy pocas. Y es que, según varios portales especializados, más de un ciclista cambiará de escuadra.

Algunos de los nombres que sonaron fueron Nairo Quintana, Richard Carapaz y Mikel Landa. Respecto al colombiano, se cree que llegará al Arkea, que se fusionará con el Katusha. Asimismo, se rumora que el ecuatoriano arribará al Team Ineos. No obstante, hasta el momento, nada es oficial.

Eso sí, en las últimas horas, se confirmó que Mikel Landa correrá en la filas del Bahrain Merida desde 2020. Así lo anunció este lunes el equipo asiático.

📢 We're absolutely thrilled to announce that @MikelLandaMeana is joining our team!

Read more > https://t.co/UMAytiwPzO#RideAsOne pic.twitter.com/qMGPsDT9uS

— Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) August 5, 2019