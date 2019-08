¡Oro y récord Panamericano! Sandra Lorena Arenas hizo historia en marcha mujeres en Lima 2019

Continúan las buenas noticias para Colombia en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En territorio peruano, nuestros deportistas siguen dejando en alto el nombre del país. En esta ocasión, la protagonista fue Sandra Lorena Arenas, quien no solo ganó la medalla de oro, sino que también impuso nuevo récord Panamericano.

"¡Colombia se despierta con oro!

La atleta Sandra Lorena Arenas se colgó la medalla de oro en la competencia 20 kilómetros, marcha mujeres. La colombiana finalizó la competencia con un tiempo de 1:28'03'', e impone nuevo récord panamericano.

¡Felicidades Campeona!"

Es así como la delegación colombiana suma nuevas preseas doradas y sube en el medallero. De hecho, el sueño de hacer historia y terminar en el podio no está lejos. Eso sí, la tarea no será nada fácil. Estados Unidos, Brasil, México y Canadá no bajan la guardia. De igual manera, Cuba y Argentina meten presión.

No obstante, todos y cada uno de los deportistas cafeteros darán lo mejor de sí para escribir sus nombres en las páginas doradas del deporte nacional. Para ello deberán apelar a lo mejor de sí y exponer todo su esfuerzo, amor y sacrificio para hacerse con las victorias.

