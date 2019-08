Palabra de D10S: "Me gusta más este Messi en modo Maradona"

Recién salido del quirófano por una operación en la rodilla, Diego Armando Maradona tuvo tiempo para comentar la actitud mostrada por Lionel Messi en Copa América. Cabe recordar que la Pulga criticó sin tapujos, y fuertemente, a la Conmebol por la implementación del VAR y por el desarrollo del torneo.

En conversación con TyC Sports desde el mismo hospital donde está convaleciente, D10S elogió a Messi, y lo comparó con él. "Me pareció un Messi Maradona. Lo vi más rebelde, diciendo lo que siente y ganándolo en cancha, sin que nadie arregle ningún partido", dijo.

Messi se salvó de un tremendo castigo y apenas recibió tres meses de sanción tras criticar a la Conmebol El astro argentino no podrá jugar por su país por 90 días tras acusar al ente sudamericano del fútbol de corrupción. Además tendrá que cancelar una multa de 50.000 dólares.

Por otra parte, el Diego también tuvo palabras para el cómo se está mostrando el astro del Barcelona. Al respecto declaró que "me gusta este Messi que está con su familia, se muestra jugando con su perro o tomando una cerveza, que el que criticaban porque no cantaba el himno".

Por último, el ex técnico de la selección argentina apuntó a cómo había sido él en su época de jugador: "Luché 25 años contra Blatter y Grondona porque defendí la pelota. A mí no me pagaban por hablar. Yo defendía a los jugadores y hoy tengo el reconocimiento de los monstruos. Todo lo que hace Messi es ganancia para Argentina".