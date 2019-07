¡Divertida respuesta! ‘Rigo’ reveló lo que en verdad le dijo a Nibali en el Tour

Para nadie es un secreto que Rigoberto Urán siempre se roba a las miradas a donde va. Y es que su particular forma de ser llama a la atención de propios y extraños. Eso sí, su alto nivel deportivo y excelente rendimiento como ciclista son los principales factores por los que está en boca de todos. De hecho, en el Tour de Francia finalizó séptimo en la clasificación general.

Sin embargo, hubo un suceso que llamó la atención de algunos. En las últimas etapas de dicha importante carrera, quedó registrado en un video el cruce de palabras entre Rigoberto Urán y Vincenzo Nibali. Las especulaciones y rumores fueron muchos. Por eso, en entrevista para Blu Radio, el hombre del EF Education First reveló lo que en realidad hablaron.

“Con Nibali tengo una muy buena amistad. En el Giro 2014, supuestamente anularon la etapa y al final nunca la anularon, entonces ahí le dije ‘marica no paremos porque fijo nadie para’. Alaphilippe venía atrás y ese día era importante porque era una etapa exigente, el tiempo había cambiado e iba a ser un día difícil para muchos corredores. Además, habíamos ido todo el día en fuga y eso molesta un poco. Dicen ‘paramos la carrera’, pero al final nadie paraba. No había bandera roja ni nada. Ahí le dije a Nibali: ‘marica hágale para abajo’. Y él decía ‘no, no, ya pararon’. Entonces dije ‘todo el día en fuga para que nos paren’. Pero estábamos solo molestando. Nunca nos metemos en una fuga, hoy la cogemos y nos paran. Yo le decía ‘hágale para adelante’ para que nos paren abajo y no aquí”

