¡Atención! Dillian Whyte es suspendido por dopaje en la pelea contra el colombiano, Óscar Rivas

El 20 de julio, los ojos de millones de colombianos se centraron en Londres y no era para menos. Óscar Rivas saltó al ring en busca del título para hacer historia. El cafetero dio lo mejor de sí y su entrega, esfuerzo y amor fueron evidentes. De hecho, alguno lo dieron como seguro ganador. Sin embargo, el resultado fue otro. De manera unánime, Dillian White se consagró campeón interino de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo.

Todo parecía haber llegado a su fin, pero no fue así. El 24 de julio, el portal especializado, ‘Boxing Scene’ dio a conocer que Dillian White habría dado positivo a una o más sustancias prohibidas previo a la pelea contra Óscar Rivas. Razón por la que, de manera inmediata, iniciaron las investigaciones. Fue así como el Consejo Mundial de Boxeo decidió suspender temporalmente a White.

#ElVBARCaracol 🥊🇯🇲 El jamaiquino Dillian Whyte fue suspendido temporalmente por el Consejo Mundial de Boxeo luego de dar positivo en la prueba de doping. Su título mundial ganado ante el colombiano Óscar Rivas también está en estudio pic.twitter.com/u8m4DaQ786 — El VBAR (@VBarCaracol) July 30, 2019

Eso sí, no fue la única noticia en torno al caso. También se informó que el título ganado frente al vallecaucano está en estudio. Y es que, al parecer y según informa el comunicado, se le retiraría. No obstante, no afirman que pasaría a manos de Óscar Rivas.

ESTADO DE DILLIAN WHYTE https://t.co/2bnJLe42CY — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 30, 2019

