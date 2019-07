El hermoso gesto de ‘Rigo’ con Egan para que pudiera celebrar con su hermano en el Tour

El 28 de julio de 2019, sin lugar a dudas, se convirtió en uno de los días más importantes para el deporte colombiano. Egan Bernal ganó el Tour de Francia. El nacido en Zipaquirá se convirtió en el primer latinoamericano en hacerse con el título. Razón por la que nadie quiso perderse ese inolvidable momento.

Periodistas, miles de colombianos y demás estuvieron presentes. Sin embargo, quienes se robaron las miradas fueron los familiares de Egan Bernal. La madre, el padre, la novia y su hermano asistieron a la última etapa de esta importante carrera. Allí, todos y cada uno de ellos expresaron su felicidad por el logro.

Lo particular del caso es que en las últimas horas se conoció que nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda de muchos, entre ellos Rigoberto Urán. Xiomara Guerrero, novia de Egan, habló en entrevista con Noticias Caracol. En sus declaraciones confirmó lo revelado por la RAI.

"Egan me dijo que él no se hubiera perdonado nunca que su hermano no hubiera estado en este momento. Gracias a su equipo, gracias a ‘Rigo’, gracias a tantas personas, gracias al Presidente, a tanta gente que nos ayudó para que el hermanito pudiera estar acá fue muy especial para él"

And it seems to be true. Bernal’s girlfriend has just said on Colombian TV that it was a surprise prepared/helped by Urán. I believe he called the President to help the brother to get an express passport or something like that.

— Esteban Rahal (@EstebanRahal) July 29, 2019