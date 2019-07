Chris Froom brindó desde su casa para homenajear a Egan Bernal. Las emotivas palabras de Froome a Egan Bernal por su triunfo.

El jefe natural del Team Ineos y la máxima leyenda activa del ciclismo, se mostró emocionado por el desempeño del colombiano.

Este viernes, Egan se puso por primera vez la camiseta amarilla y la situación emocionó al británico, que no pudo llegar a la competencia en Francia tras sufrir múltiples fracturas en un accidente durante la Critérium du Dauphine.

Tras esto publicó el siguiente mensaje:

"Qué momento para Egan Bernal, su familia y Colombia. Nunca se trató de si él llevaría la camiseta amarilla, sino de cuándo! Muy orgulloso de él y, por supuesto, del increíble trabajo del Team Ineos", publicó el viernes tan pronto el colombiano se puso la camiseta amarilla tras tomarle más de dos minutos de ventaja al grupo de favoritos al título.

What a moment for @Eganbernal , his family and for Colombia 🇨🇴💛 It was never a case of if he would wear the yellow jersey but when! So proud of him and of course the amazing work of @TeamINEOS 👌#TDF2019 pic.twitter.com/c5lHPe4Ciw

— Chris Froome (@chrisfroome) July 26, 2019