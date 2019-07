Ella es Xiomara Guerrero, la novia de Egan Bernal

View this post on Instagram

Me gustan los lunes! Es el día perfecto para empezar con buena energía, plantear propositos, planear la semana y cumplir objetivos. Soñaba con hacer este puerto desde que lo conocí (Port d'Envalira) pero esperaba hacerlo cuando tuviera un buen nivel, no ahorita. Son 26km de montañita con 1345 metros de desnivel positivo. Me lo disfruté, subí a mi ritmo, respire aire muuuy frío, sentí dolor de piernas pero me sentí contenta cuando llegué a la cima. A veces no se piensan tanto las cosas, sólo te levantas y decides hacer eso que quieres pero no te has atrevido. !Feliz inicio de semana!